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Общество14 января 2022 10:53

В Симферополе нашли самую дешевую картошку

Минпром нашел в Симферополе картофель по 40 рублей за килограмм
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
По последним данным Крымстата, стоимость картофеля за килограмм составляет 55 рублей

По последним данным Крымстата, стоимость картофеля за килограмм составляет 55 рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После выездного мониторинга в супермаркетах и на выездных рынках Симферополя сотрудники министерства промышленной политики Крыма установили, что цены на овощи «борщевого набора» соблюдаются, сообщили в пресс-службе министерстве.

- Так, картофель и капусту можно приобрести по ценам от 40 руб./кг, минимальная стоимость свеклы и моркови зарегистрирована на уровне 35 руб./кг, минимальная цена на лук репчатый – 25 руб./кг, - уточнили в пресс-службе.

Чиновники установили, что в сетевых магазинах применяются минимальные торговые наценки на социально значимые продукты питания первой необходимости. Заметим, по последним данным Крымстата, стоимость картофеля за килограмм составляет 55 рублей.

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