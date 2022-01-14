В Симферополе нашли самую дешевую картошку

По последним данным Крымстата, стоимость картофеля за килограмм составляет 55 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После выездного мониторинга в супермаркетах и на выездных рынках Симферополя сотрудники министерства промышленной политики Крыма установили, что цены на овощи «борщевого набора» соблюдаются, сообщили в пресс-службе министерстве.

- Так, картофель и капусту можно приобрести по ценам от 40 руб./кг, минимальная стоимость свеклы и моркови зарегистрирована на уровне 35 руб./кг, минимальная цена на лук репчатый – 25 руб./кг, - уточнили в пресс-службе.

Чиновники установили, что в сетевых магазинах применяются минимальные торговые наценки на социально значимые продукты питания первой необходимости. Заметим, по последним данным Крымстата, стоимость картофеля за килограмм составляет 55 рублей.

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