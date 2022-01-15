Погода на 15 января 2022 года в Крыму и Севастополе: норд-вест, снег, дождь, гололед и туман

В субботу лучше воздержаться от вылазок в Крымские горы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 января на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Северо-атлантический циклон принес в южный край дождь, снег, туман и мощный норд-вест, то есть северо-западный ветер.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, туман. Гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь, небольшой снег. Северо-западный ветер разгонится до 25 м/с, столбик термометра будет круглые сутки показывать +3…+5°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +2…+6°, северо-западный ветер 5-27 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Евпатории +3…+6°, северо-западный ветер 9-16 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +1…+3°, северо-западный ветер 10-20 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Феодосии +1…+5°, западный ветер 10-21 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +3…+5°, северо-западный ветер 11-20 м/с. Облачно, небольшой снег с дождем.

В Джанкое 0…+4°, скорость северо-западного ветра 7-18 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +5…+11°.

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