Крещенские морозы идут в Крым: жителей полуострова ждет похолодание до -10 градусов

На выходных по территории полуострова пройдут кратковременные осадки в виде снега Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В выходные дни 15 и 16 января на территории Крымского полуострова ожидается снег, мокрый снег и гололедица. Как сообщила КП-Крым заместитель начальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай, ночные температуры будут достигать -5 градусов мороза.

- Ожидается неустойчивый характер погоды в связи с прохождением атмосферно-фронтальных разделов североатлантических циклонов, которые перемещаются по Европейской территории России. С ними связаны фронтальные разделы, которые проходят по территории республики, - пояснила синоптик.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов мороза, днем - от 0 до +5 градусов тепла. Стоит проявить особую внимательность при движении, так как на дорогах будет сохраняться гололед.

Такая погода сохраниться и к началу следующей недели. В понедельник на полуострове будет продолжать идти снег, местами мокрый снег.

- Но 18 и 19 января на Крещение температура воздуха снова понизится. Будет идти снег. Ночная температура воздуха - от -5 до -10 градусов мороза, днем - до -6 градусов, - уточнили в республиканском гидрометцентре.

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