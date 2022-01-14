В Крыму стало меньше жалоб на ЖКХ

В 2021 году в бюджет Крыма поступило 5 млн 225 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крым находится в «зеленой зоне» по показателям ЖКС. По данным руководителя Инспекции по жилищному надзору РК Элины Акуловой, полуостров достиг плановых показателей почти в полном объеме.

Так, за прошлый год на полуострове снизилось количество жалоб по части отопления.

- Если брать статистику жалоб на качество отопления либо на отсутствие теплоснабжения, то в октябре-декабре 2020 года их было 366, а в 2021 году – 249. Две управляющие организации были привлечены к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований в части неподготовки дома к отопительному сезону: на октябрь-ноябрь отсутствовали акты и паспорта готовности МКД к зиме, - рассказала в интервью «Крымской газете» Акулова.

Заметим, в 2021 году в бюджет Крыма поступило 5 млн 225 тыс. рублей. Из них около 4,7 млн рублей - по штрафным санкциям и 533 тыс. рублей - за услугу по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению МКД.

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