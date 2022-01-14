В крымской столице увеличится количество транспорта на 23% в 2022 году. Фото: скриншот из видео/администрация Симферополя

С 1 февраля 2022 года на маршруты в Симферополе выйдут новые перевозчики, которые были определены по итогам конкурса, сообщили в пресс-службе местной администрации. Контракты с ними заключены до конца 2023 года.

- На сегодняшний день пассажирские перевозки осуществляются на основании временных договоров с перевозчиками. Они не предусматривают объективной конкурентной среды, ввиду чего был организован в 2022 году открытый конкурс, сформирован ряд критериев, по которым объективно можно определить и установить требования к транспорту, а также к качеству транспортного обслуживания, - сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Георгий Сухацкой.

По его словам, теперь обязательными требованиями являются наличие в транспортных средствах кондиционеров, устройств для бесконтактной оплаты и видеорегистраторов. При подготовке к конкурсу был оптимизирован маршрутный лист, изменен класс транспортных средств и его количества по определенным маршрутам. Кроме того, по планам, в 2022 году в городе будет увеличено количество маршруток и троллейбусов на 23%.

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