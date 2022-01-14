МЧС начало проверку многоэтажек в Керчи

Глава МЧС начал проверки жилых домов в Керчи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Глава МЧС начал проверку многоэтажных домов в Керчи. Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, в пятницу 14 января Сергей Седаклиев осмотрел 11 домов по улицам Дубинина, Козлова и Ленина в центре города.

Рабочая группа министерства осмотрела подъездные пути к домам, состояние электропроводки, чердаки и подвалы многоэтажек.

Среди проблемных вопросов, которые волновали жильцов, были ремонт кровли, кадастрирование земли и вопросы по спилу деревьев. Особое внимание в МЧС, как сообщается, уделили соблюдению мер пожарной безопасности в МКД.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе поручил проверить многоэтажки Керчи, чтобы выявить проблемные вопросы.

До 26 января должны быть проверены все 1434 дома.

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