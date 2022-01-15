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Общество15 января 2022 8:56

Крымское МЧС проверяет многоэтажки в Керчи

Спасатели выполняют поручение главы республики
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Руководитель МЧС РК Сергей Садаклиев лично участвует в проверке МКД. Фото: пресс-служба МЧС РК

Руководитель МЧС РК Сергей Садаклиев лично участвует в проверке МКД. Фото: пресс-служба МЧС РК

В Керчи руководители и рядовые сотрудники МЧС занялись осмотром многоэтажных домов в рамках поручения главы Республики Крым.

Сергей Аксенов обязал чиновников обойти все многоэтажные дома Керчи, чтобы узнать все слабые места зданий.

- Самые проблемные вопросы: ремонт кровли, кадастрирование земли, вопросы по спилу деревьев, представляющих угрозу, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Особый акцент делается на соблюдение мер пожарной безопасности. Рабочая группа министерства осматривает подъездные пути к домам, состояние электропроводки, чердаки и подвалы.

Вся информация будет проанализирована и предоставлены главе республики.

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