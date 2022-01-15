В Крыму выявили 122 новых случаев заболевания коронавирусом

Из-за ковида в Крыму ввели масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове стали чаще болеть ковидом, если сравнивать с новогодними праздниками.

- За 14 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 122 случая новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

За все время пандемии сотрудники лабораторий сделали 128 141 тестов положительных на COVID-19.

Врачам удалось за прошедшие сутки вернуть здоровье 120 мужчинам и женщинам. К сожалению, есть 11 летальных случает среди больных ковидом.

Медики напоминают, что в общественных местах гостям и жителям Крыма следует обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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