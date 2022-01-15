В Симферополе с 1 февраля на маршруты выйдут победители конкурса среди перевозчиков

В Симферополе работа общественный транспорта в вечернее время вызывает массу нареканий. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице региона Симферополе с 1 февраля пассажирские маршруты будут обслуживать перевозчики, которых отобрала конкурсная комиссия.

В администрации города сообщили, что организовали открытый конкурс, в рамках которого к перевозчикам предъявляют ряд требований, чтобы повысить качество работы общественного транспорта.

Контракты с победителями заключили до конца 2023 года, пока же все перевозчики работают имея на руках временные договора.

В Симферополе на сегодняшний день работа общественного транспорта в вечернее время вызывает массу нареканий. Остается надеяться, что победители сумеют решить эту проблему.

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