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Общество15 января 2022 14:51

В Крыму из-за урагана частично отключили электричество

Без света остались несколько районов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Энергетики планируют 15 января полностью восстановить электроснабжение региона

Энергетики планируют 15 января полностью восстановить электроснабжение региона

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму ураганный ветер повредил электролинии в Судаке и Бахчисарайском, Первомайском, Кировском, Белогорском районах.

Пресс-служба ГП РК «Крымэнерго» сообщила, что без света остались около 3200 абонентов.

- Восстановительные работы планируется завершить полностью в течение 15 января, - отмечают в ведомстве.

Энергетики говорят, что готовы ответить на вызов стихии: в компании увеличили количество аварийно-восстановительных бригад для реагирования на внештатные ситуации, сделали нужный запас материалов для ремонта, есть возможность оперативной транспортировки и применения резервных источников электричества.

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