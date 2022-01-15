В Крыму из-за урагана частично отключили электричество

Энергетики планируют 15 января полностью восстановить электроснабжение региона Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму ураганный ветер повредил электролинии в Судаке и Бахчисарайском, Первомайском, Кировском, Белогорском районах.

Пресс-служба ГП РК «Крымэнерго» сообщила, что без света остались около 3200 абонентов.

- Восстановительные работы планируется завершить полностью в течение 15 января, - отмечают в ведомстве.

Энергетики говорят, что готовы ответить на вызов стихии: в компании увеличили количество аварийно-восстановительных бригад для реагирования на внештатные ситуации, сделали нужный запас материалов для ремонта, есть возможность оперативной транспортировки и применения резервных источников электричества.

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