Минздрав увеличил тестирование на коронавирус до 20 тысяч человек в сутки

Коронавирус в Крыму за сутки подтвердился еще у 139 человек. Архивное фото. Фото: другой источник.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 20 252 человека. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики. Это стало рекордным числом тестирований на Covid-19 за сутки в Крыму.

В целом за 15 января на территории республики выявлено 139 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 128 280 человек.

С выздоровлением при этом выписаны 137 человек, выздоровевших за весь период – 119 678.

С 17 января в Крыму, напомним, возобновляется действие QR-кодов для посещения общественных мест.

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