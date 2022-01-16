В Севастополе подростки жестоко избили 8-классника

Прокуратура организовала проверку по факту избиения восьмиклассника в Севастополе. Фото: Скрин из видео/ЧП Севастополь

Прокуратура организовала проверку по факту избиения 8-классника в Севастополе. Драка между подростками возникла в минувшую пятницу во дворе одного из жилых домов. Ученики 8-го и 9-го классов избили сверстника, при этом присутствовали другие подростки, которые снимали происходящее на видео.

- Двое подростков 2006 года рождения – учащихся 8-го и 9-го классов одной из школ Гагаринского района Севастополя, нанесли несколько ударов ученику 8 класса другой школы того же района 2007 года рождения. При этом присутствовали иные несовершеннолетние лица, которые осуществляли видеозапись происходящего, а затем опубликовали ее в сети Интернет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Сообщается, что пострадавший школьник получил ушибы. В отношении родителей нападавших полиция составила протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Прокуратура по данному факту проводит проверку. Будет дана оценка проводимой школой воспитательно-педагогической работы с участниками драки, а также детьми, которые присутствовали при ней, и их родителями.

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