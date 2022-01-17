В Крыму выявили 148 случаев заражения коронавирусом

Из-за роста заболеваемости Минздрав увеличил тестирование на коронавирус до 20 тысяч человек в сутки Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки было зарегистрировали 148 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 128 428 заболевших Covid-19

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 655 человек, - отметили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, на прошедших выходных из-за роста заболеваемости Минздрав увеличил тестирование на коронавирус до 20 тысяч человек в сутки. Ранее количество тестирований колебалось в пределах 4-5 тысяч.

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