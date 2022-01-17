Симферопольский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров в 2021 году

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

За год симферопольский международный аэропорт обслужил 6,8 миллиона пассажиров, установив новый исторический максимум. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзального комплекса.

- В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 млн человек (47,6%), а с доковидным 2019 годом – на 1,68 млн человек (32,8%), - уточнили в пресс-службе.

В минувшем году чаще всего выполнялись авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Также популярными городами стали Екатеринбург, Казань и Новосибирск. В общей сложности симферопольский аэропорт обслужил больше 42 тысяч регулярных рейсов.

По данным пресс-службы аэропорта, впервые в истории все лето пассажиропоток стабильно превышал миллион пассажиров в месяц.

Максимальный суточный пассажиропоток был зафиксирован 21 августа. В этот день в аэропорту обслужили 45 625 человек на вылет и прилет.

Напомним, в 2019 году симферопольский аэропорт обслужил больше 5 миллионов пассажиров, а в 2020 году - 4,63 миллиона.

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