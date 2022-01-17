При сносе аварийного жилья в Ялте сохранят объекты культурного наследия

В Ялте продолжается реализация региональной адресной программы по переселению из аварийного жилья. Фото: Янина Павленко/vk

В Ялте составлен список из 32 домов, которые эксперты признали аварийными. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, сейчас уточняется перечень зданий, которые носят статус объектов культурного наследия.

По ее словам, исторические здания подлежат только реставрации, о их сносе не может быть и речи. Она напомнила, что по закону сохранение объекта культурного наследия - обязанность собственников.

Согласно действующего законодательства, участок снесенного аварийного дома может использоваться под благоустройство общественной территории (парк, сквер, детская площадка и прочее), а также под строительство социального объекта.

- Учитывая, что подавляющее большинство домов из этого списка имеет небольшую площадь, то наиболее вероятным является первый вариант, - сообщила Павленко.

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