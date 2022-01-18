Севастополь вошел в топ-10 популярных направлений отдыха в феврале 2022

Севастополь привлекает внимание туристов во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь востребован у отдыхающих даже зимой, когда нельзя купаться в море. Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив данные брони, составили рейтинг мест, которые россияне выбрали для отпуска в феврале. Оказалось, что город-герой Севастополь любим туристами не только летом, но и зимой. «Серебро» у Сочи, а «бронзу» отдали Питеру.

И так, топ-10 популярных направлений отдыха в феврале 2022 (средняя цена в рублях брони жилья в сутки):

Севастополь, 2832

Сочи, 1911

Санкт-Петербург, 2012

Москва, 2607

Шерегеш, 11107

Кисловодск, 1933

Новосибирск, 1675

Банное, 3917

Байкальск, 6333

Казань, 2543

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50