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Общество18 января 2022 5:46

Севастополь вошел в топ-10 популярных направлений отдыха в феврале 2022

Город-герой привлекает туристов во все времена года
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Севастополь привлекает внимание туристов во все времена года.

Севастополь привлекает внимание туристов во все времена года.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь востребован у отдыхающих даже зимой, когда нельзя купаться в море. Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив данные брони, составили рейтинг мест, которые россияне выбрали для отпуска в феврале. Оказалось, что город-герой Севастополь любим туристами не только летом, но и зимой. «Серебро» у Сочи, а «бронзу» отдали Питеру.

И так, топ-10 популярных направлений отдыха в феврале 2022 (средняя цена в рублях брони жилья в сутки):

Севастополь, 2832

Сочи, 1911

Санкт-Петербург, 2012

Москва, 2607

Шерегеш, 11107

Кисловодск, 1933

Новосибирск, 1675

Банное, 3917

Байкальск, 6333

Казань, 2543

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