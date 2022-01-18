Севастополь вошел в топ-10 популярных направлений отдыха в феврале 2022

Севастополь привлекает внимание туристов во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Севастополь востребован у отдыхающих даже зимой, когда нельзя купаться в море. Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив данные брони, составили рейтинг мест, которые россияне выбрали для отпуска в феврале. Оказалось, что город-герой Севастополь любим туристами не только летом, но и зимой. «Серебро» у Сочи, а «бронзу» отдали Питеру.
И так, топ-10 популярных направлений отдыха в феврале 2022 (средняя цена в рублях брони жилья в сутки):
Севастополь, 2832
Сочи, 1911
Санкт-Петербург, 2012
Москва, 2607
Шерегеш, 11107
Кисловодск, 1933
Новосибирск, 1675
Банное, 3917
Байкальск, 6333
Казань, 2543
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