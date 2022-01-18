МЧС: Движение через Ангарский и Грушевский перевалы свободное

Чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий в Крыму, не зафиксировано. Фото: mchs.rk.gov.ru

К 08.00 утра 18 января чрезвычайных ситуаций из-за непогоды в Крыму не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Социально значимые объекты в регионе продолжают работать в штатном режиме.

- Автомобильные дороги на Ангарском и Грушевском перевалах обработаны, перевалы проездные. Работает 42 единицы техники. На дежурстве от РСЧС находится 95 человек и 30 единицы техники, - приводит пресс-служба слова министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Садаклиева.

По его словам, в центральных и южных районах полуострова зафиксирован местами мелкий дождь со снегом - 0,5-1 мм.

Напомним, накануне в Крыму в связи с ухудшением погодных условий было объявлено штормовое предупреждение. Ввиду этого оперативный штаб регулярно следит за ситуацией на полуострове. Также в готовности находится спасательная техника, которая может понадобиться при возникновении чрезвычайных происшествий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50