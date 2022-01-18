В Крыму и Севастополе 18 января 2022 выявлено 293 случая заражения коронавирусом

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Республики Крым за последние сутки зафиксировали 167 новых случаев заражение Covid-19. Такие данные приводит Минздрав РК. Всего с начала пандемии в регионе выявили 128 595 положительных на коронавирус.

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 914 человек, - говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 165 человек, 119 998 - с начала пандемии. Кроме того, скончались за последние 24 часа 10 пациентов, 4 597 - с начала пандемии.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 18 января в Севастополе зарегистрированы 126 новых случаев заболевания Covid-19. После выздоровления за последние сутки выписаны 35 человек, 51 084 - с начала пандемии. Также за последние 24 часа умерли 5 человек в возрасте от 52 до 94 лет, 1 913 - за весь период.

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