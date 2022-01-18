Синоптики рассказали, где этой ночью в Крыму выпало больше всего снега

С утра 18 января на расчистку дорог в Симферополе вышло более 300 дворников. Фото: администрация Симферополя

Больше всего снега в ночь на 18 января в Крыму выпало в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Об этом КП-Крым сообщила замначальника крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- В Симферопольском районе выпало 11 мм осадков, в Симферополе 10 мм, в Бахчисарае – 7 мм, - отметила Татьяна Любецкая.

Как отметила Татьяна Любецкая, выпадение осадков связано с прохождением фронтальных разделов, влияние на которые в Крыму оказывают море и горы.

18 января в Симферополе еще ожидается снег, мокрый снег, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 0…-2°.

В среду, 19 января в Крыму прогнозируется переменная облачность. Временами снег, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°; днем -3...-5°.

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