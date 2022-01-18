Крымчанин угрожал устроить теракт на площади Ленина в Симферополе

Силовики не нашли в доме мужчины взрывных устройств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция задержала жителя села Чкалово Нижнегорского района, обещавшего устроить теракт.

Как рассказал КП-Крым источник в правоохранительных органах, мужчина позвонил на телефон доверия МВД.

- 34-летний мужчина сообщил, что дома у него хранится пластид. Также он заявил, что получил информацию о якобы готовящемся теракте на площади Ленина в Симферополе, - уточнил наш собеседник.

Правда, до конца понять намерения звонившего было сложно. Мужчина был пьян. Полицейские наведались к лжетеррористу домой и провели обыск, но никаких опасных предметов там не нашли. По словам нашего источника, в прошлом лжетеррорист был судим по статье 264.1. (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.