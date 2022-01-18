Крымчанам напомнили о приближающейся годовщине Крымской весны. Фото: Представительство МИД России в г. Симферополе/twitter

Жителям Крыма напомнили о знаковом событии, которое в скором времени будет отмечаться на полуострове, - восьмой годовщине Крымской весны. Как передает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу представительства МИД России в Симферополе, воссоединение Крыма с Россией стало возможно благодаря ответственному решению самих жителей республики.

- Народ исправил несправедливость, допущенную политиками в советский период, - говорится в сообщении.

Напомним, Крым стал частью России по результатам референдума в марте 2014 года. Тогда не менее 96% жителей республики высказались в пользу Российской Федерации. Однако Украина и большая часть стран Запада не признала новый статус полуострова.

Минуло уже тридцать лет с тех пор, как уроженец Симферополя, литератор Геннадий Мамлин в стихотворении «Он был вождем» провидчески взывал к Киеву вернуть России Крымский полуострова и не ждать «лиха». Гениальность произведения, строчки которого опубликовала пресс-служба представительства МИД России в Симферополе, стала очевидной только спустя несколько десятилетий.

Еще одно знаковое событие - Переяславскую раду - вспомнили в Симферополе уже сегодня, 18 января. На мероприятии состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому.

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