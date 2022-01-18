На Крымском мосту ограничили скорость до 70 километров в час из-за мокрой дороги

На Крымском мосту мокрая дорога из-за ночного дождя. Фото: Крымский мост/Вконтакте
На Крымском мосту из-за погодных условий ввели ограничения скорости. Как сообщили КП-Крым в Упрдор «Тамань», на мосту мокрое дорожное покрытие. Информационные табло сообщают о необходимости снизить скорость до 70 км/ч.
- Мост работает в штатном режиме. На транспортном переходе действуют рекомендации для снижения скоростного режима до 70 км/ч. Причина данных рекомендаций - мокрая дорога,- сообщили в Упрдор «Тамань».
В ночь на 18 января на Керченском полуострове в районе Крымского моста несколько часов непрерывно шел дождь и дул порывистый ветер. Синоптики прогнозируют мокрый снег во второй половине дня вторника, и снижение температуры воздуха до -1 градуса, что приведет к гололедице.
В ночь на 18 января в Симферопольском и Бахчисарайском районах выпало до 11 мм снега. Коммунальные службы Симферополя были брошены на расчистку улиц с 6 утра.
19 января в Крыму также прогнозируют осадки в виде снега и морозную погоду.
На прошлой неделе на Крымском мосту также ввели скоростные ограничения для транспорта из-за погодных условий.
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