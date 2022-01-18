Стало известно, в каком состоянии находится трасса «Таврида» после снегопада 18 января

В Крыму в ночь на 18 января выпало 11 мм снега. Фото: пресс-служба МЧС РК

На трассе «Таврида» продолжает работать снегоуборочная техника. По информации Упрдор «Тамань», проблем с проездом транспорта нет.

- На трассе «Таврида» проезд обеспечен в штатном режиме. Беспрерывно работает снегоуборочная и специальная техника. Производится своевременная очистка и обработка дорожного полотна, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Упрдор «Тамань».

В социальных сетях водители с утра сообщали о наледи в отдельных местах трассы на участке от Керчи до Симферополя.

В крымской столице в ночь на 18 января, напомним, выпало 10 мм снега. Коммунальные службы с 6 утра были брошены на уборку улиц.

При этом в Керчи всю ночь бушевал ветер и несколько часов непрерывно шел дождь.

По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций из-за непогоды в Крыму не зафиксировано. Движение через Ангарский перевал свободное.

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