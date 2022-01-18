Психолог рассказала, чем опасны резкие перепады температур в Крыму

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Резкие перепады температур и давления влияют на здоровье подростков, беременных женщин и зрелых людей. Кроме того, непогода влияет и на психологическое состояние.

- Это проявляется в вялости, подавленности, отсутствии интереса к событиям. Иногда нам кажется, что мы ленимся, прокрастинируем, но у этого могут быть серьезные физиологические основания, которые мы не замечаем. В зимний период активность и так должна быть меньше, организм только адаптировался – и тут – скачок, - отмечает кандидат психологических наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии КФУ имени Вернадского Анастасия Маричева в комментарии «Крымской газете».

По ее словам, больше всего резкие перепады температур влияют на людей, у которых идет гормональная перестройка в организме.

- Апатия не всегда означает наличие депрессии, но может быть сигналом, чтобы человек обратил на себя внимание, позаботился о себе. Поэтому ни в коем случае в этот период не следует предъявлять к себе и близким завышенных ожиданий, они не ленятся, - поясняет психолог.

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