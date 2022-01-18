В Симферополе воры ограбили пивной магазин на 50 тысяч рублей

В Симферополе ограбили пивной магазин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе двое ранее судимых мужчин ограбили пивной магазин на улице Севастопольской. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, утром, до начала рабочего дня, грабители «отжали» пластиковую дверь и вынесли из магазина товар на сумму 6 тысяч рублей, кассовый аппарат, терминал, две тысячи рублей наличными, а также системный блок и компьютерную мышь с клавиатурой.

- Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей,- сообщил источник КП-Крым.

Все похищенное мужчины продали возле Центрального рынка, а деньги потратили.

Полиция выяснила, что ограбившие пивной магазин мужчины, одному из которых 23 года, второму 44-ре, не работают и ранее уже были судимы.

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