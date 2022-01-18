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Общество18 января 2022 14:40

Порты Керчи и Феодосии переориентируют на грузы из Сирии

Между Крымом и Сирией 18 января подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе об экономическом, культурном и туристическом взаимодействии
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Основной оборот составят грузы из Сирийской Арабской республики

Основной оборот составят грузы из Сирийской Арабской республики

Фото: Анна КИРИЕНКО

Феодосийский и Керченский морские порты будут переданы в федеральную собственность с перспективой загрузки до пяти миллионов тонн в год и наращиванием оборота до 14 миллионов тонн.

Основной оборот составят грузы из Сирийской Арабской республики.

- Они ближе всего находятся к Сирийской арабской респкблике, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания. - Порт Тартус готов принимать грузы, и у нас подписано соглашение с провинцией Латакия, где порт точно также может принимать часть грузов.

Между Крымом и Сирией 18 января подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе об экономическом, культурном и туристическом взаимодействии.