Мошенники через Instagram «развели» крымчанку на 32 тысячи рублей

В Крыму активизировались интернет-мошенники. Фото: Архив КП

24-летняя летняя жительница Симферополя стала жертвой мошенников в Instagram. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, взломав личную страницу подруги девушки в социальной сети, неизвестный прислал ей сообщение, в котором просил деньги на лечение матери. Доверчивая крымчанка перевела «подруге» 32 тысячи рублей.

- Девушка перечислила средства через интернет-банкинг, - рассказал источник КП-Крым.

Когда крымчанка выяснила, что подруга не присылала ей подобного сообщения, обратилась в полицию. Там изъяли скриншоты переписки с мошенником и проверяют движение средств по карте.

Ранее в МВД сообщали об активизации «дистанционных мошенников» в Крыму. Только в октябре 2021 года интернет-мошенники за неделю обокрали крымчан на 5 миллионов рублей.

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