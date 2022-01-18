Министр спорта Крыма опубликовала в соцсетях фото с матерным словом

Фото с нецензурным словом было уже удалено со страницы министра. Фото: Ольга Торубарова

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова удивила подписчиков в соцсетях необычными фото после посещения спортивных площадок в Керчи.

- Все объекты спорта морально и технически устарели и требуют серьезной модернизации. На площадках необходимо провести ремонт, замену поломанных элементов и организовать работу по вовлеченности в спортивную жизнь всех групп населения, - отметила глава ведомства.

Снимок несколько часов красовался на стенке министра. Фото: страница Ольги Торубаровой "Вконтакте"

На странице «Вконтакте» министр разместила фото, иллюстрирующие состояние спортплощадок, которые требуют ремонта. На одном из снимков красовалась деревянная стенка с нецензурным словом.

Примечательно, что фото несколько часов красовалось на стене Ольги Торубаровой, а через несколько часов оно было удалено.

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