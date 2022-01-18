Парню из Севастополя «светит» до 20 лет колонии за продажу «солей» и марихуаны

В Симферополе сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков. Фото: пресс-служба МВД по РК

Парню из Севастополя «светит» до 20 лет лишения свободы за хранение и продажу крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

При обыске у него нашли больше 50 свертков с «солями» и марихуаной. Парень признался, что собирался заработать, раскладывая закладки в тайниках по Симферополю.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере), - уточнили в пресс-службе.

Сейчас задержанный ожидает своей участи в изоляторе.

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