В Симферополе на женщину 18 января упал фонарь

Бригада скорой доставила несчастную в больницу. Фото: скриншот из видео

В Симферополе в переулке Пионерский на женщину рухнул фонарь. Видео с инцидентом, который произошел днем 18 января, очевидцы опубликовали в сети.

- Упал фонарь с этого столба женщине на голову, - описал ситуацию очевидец, показывая в кадре на злосчастной столб. - Вызвали скорую, ожидаем. Женщина лежит в сознании, но не трогаю, чтобы не было кровоизлияния.

Позже несчастную доставили в больницу. Как выяснилось, обошлось без серьезных последствий.

- Бригадой скорой медицинской помощи женщина доставлена в медицинскую организацию. После осмотра, диагностических исследований, оказания необходимой помощи и консультации специалистов направлена на амбулаторное лечение. Травма легкой степени, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Минздрава Республики Крым.

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