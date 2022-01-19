В МВД прокомментировали сообщение о взрывном устройстве в керченском политехе

Керченский политехнический колледж. Фото: Александра Тимощенко

Силовики закончили проверку здания керченского политехнического колледжа, сообщение о «минировании» которого поступило сегодня утром. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК, информация о якобы взрывном устройстве в учебном заведении не подтвердилась.

- В настоящее время проверка завершена. Предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, не обнаружено, -сообщили в пресс-службе МВД по РК

О якобы готовящемся взрыве в здании политехнического колледжа стало известно из сообщения, который неизвестный прислал в колледж по электронной почте. На месте были вызваны кинологи, Росгвардия, пожарные. Здание колледжа оцепили, студентов эвакуировали.

Как рассказали учащиеся колледжа, чтобы студенты смогли быстро покинуть здание, были сорваны пломбы с запасных выходов. Некоторые студенты выходили без вещей и грелись в ближайшем кафе, пока шла проверка. Работали специалисты не только в колледже, но и в общежитии учебного заведения на улице Войкова.

- В колледж разрешат вернуться, возможно, только завтра,- рассказала КП-Крым одна из студенток.

Сейчас правоохранители ищут тех, кто сообщил о взрывном устройстве.

Напомним, 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Студент колледжа Владислав Росляков пронес в учебное заведение бомбу и взорвал ее. Затем он расстрелял студентов и преподавателей, которые встречались у него на пути. После этого Рослякова нашли мертвым в библиотеке колледжа. Во время трагедии погибли 20 человек, больше 50 получили травмы.

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