В Севастополе до 31 марта продлили режим повышенной готовности

За минувшие сутки в Севастополе коронавирусом заразились еще 129 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Режим повышенной готовности в Севастополе продлен до 31 марта. Об этом известно в ходе заседания оперативного штаба. Меры безопасности будут усилены в связи с распространением в городе нового штамма COVID-19 - «омикрон», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- В течение двух недель в Севастополе ожидается массовое распространение штамма «омикрон». Очевидно то, что те, кто вакцинировался или ревакцинировался, болеют легче, - отметил губернатор города.

Он призвал жителей города усилить иммунизацию. Кроме того, Михаил Развожаев обязал перевести на удаленку сотрудников старше 60-ти лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Напомним, за минувшие сутки в Севастополе коронавирусом заразились еще 129 человек, а прирост заболевших за неделю составил 54%. По словам вице-губернатора Александра Кулагина, количество госпитализированных уменьшилось на 8%, однако, темп развития заболевания все еще высок.

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