В Севастополе опекунша-мошенница пыталась отобрать часть наследства у племянницы

Девушка, осознав, что лишилась большей части имущества, обратилась в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе опекунша-мошенница ловко оформила наследство так, что опекаемой ей девушке отошла лишь половина земельного участка, в то время как родная дочь получила все остальное. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

19-летняя девушка, которая лишилась большей части полагающегося ей по закону добра, обратилась в полицию. Как выяснилось, ее мать лиши родительских прав, а отец умер. Поэтому несколько лет назад опеку над ней оформила родная тетка. Но у женщины уже была родная дочь, которую она решила щедро обеспечить после смерти бабушки, оставившей после себя дом.

Обманув свою племянницу, она оформила наследство так, что опекаемой отошла лишь половина земельного участка, а родной дочери - вторая половина земли и весь дом. Ущерб потерпевшей был оценен в 1 миллион рублей.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), - уточнили в пресс-службе.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

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