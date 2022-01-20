Эксперт КФУ: Крым обеспечен водой на год вперед

По словам эксперта, существующих запасов воды в Крыму хватит еще на год. Фото: пресс-служба КФУ

В 2022 году ситуация с водообеспечением на Крымском полуострове значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом. При максимальном использовании ресурсов текущих запасов хватит еще минимум на год.

- Если исключить выпадение осадков в течение года, что маловероятно, с учетом мертвого объема водохранилищ естественного стока и забора воды на уровне летнего, существующих запасов хватит как минимум на 55-70 недель, – сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

Он отметил, что крымчане пережили два года с минимальными осадками, следующего такого периода можно ожидать через пять-шесть лет. По словам эксперта, в начале прошлого года наполняемость всех водохранилищ естественного стока составляло 33 миллиона кубометров, а уже к 2022 году - 163 миллиона кубометров.

Одной из причин вододефицита на полуострове ученый назвал нерациональное использование водных ресурсов. Конечно, свою лепту внесло и изменение климата. По прогнозам, последующие годы в регионе должны стать водообильными, однако стоит помнить, что дефицит воды - глобальная мировая проблема.

Если говорить о Крыме, то наиболее оптимальным способом решения проблемы является строительство новых водохранилищ и увеличение объема уже существующих.

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