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Общество20 января 2022 8:11

Ракетно-пушечные комплексы в Крыму уничтожили условного противника

Во время учений было перехвачено несколько десятков летательных аппаратов
Ирина ГЕРЦ
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Фото: Минобороны РФ/ ВКонтакте

Фото: Минобороны РФ/ ВКонтакте

Подразделения противовоздушной обороны Черноморского флота провели учения с использованием зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, в ходе тренировке по перехвату низколетящих и малоскоростных целей было уничтожено три десятка летательных аппаратов условного противника.

Во время военных тренировок были отработаны задачи как по обнаружению и сопровождению, так и по уничтожению воздушных целей.

- Кроме того, военнослужащие в рамках учения выполнили мероприятия по смене огневых позиций и маскировке новых позиционных районов, а также отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну военной техники в ходе совершения марша, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на данный момент расчеты ЗРПК «Панцирь-С» несут боевое дежурство по обороне объектов Черноморского флота в Крыму и на Кавказском побережье.

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