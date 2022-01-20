Силовикам в Симферополе передали 100 видеорегистраторов

Симферопольской полиции передали 100 видеорегистраторов. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Администрация города Симферополя передала сотрудникам УМВД в городе 100 персональных видеорегистраторов и стационарную рамку металлодетектора.

- Теперь каждый объект в зоне патрулирования будет сохранен на видеозаписи. Это позволит эффективно выявлять и пресекать правонарушения, - цитирует КИА заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Симферополю Валентина Титкова.

Техника будет полезна в работе сотрудников патрульно-постовой службы, ОГИБДД и других подразделений полиции, которые помогают решать проблемы местным жителям непосредственно на улицах и в общественных местах.

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