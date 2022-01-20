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Общество20 января 2022 11:47

Стало известно, сколько автомобилей проехало по Крымскому мосту за год

По Крымскому мосту за год проехало более 2,6 миллиона машин
Ирина ГЕРЦ
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За год Крымский мост пересекло более 2,6 млн автомобилей

За год Крымский мост пересекло более 2,6 млн автомобилей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мосту через Керченский пролив в Крым за год проехало более 2,6 млн автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Сотрудники ведомства подсчитали количество пассажиров, пересекших Крымский мост в 2021 году. Уточняется, что общий пассажиропоток в несколько раз превышает общее количество жителей Крыма и Севастополя в целом.

- Через объекты транспорта проследовали 21,2 млн пассажиров, что практически в 10 раз превышает постоянное население Крыма и Севастополя - 2,4 млн человек. По Крымскому мостовому переходу проследовало 2,6 млн транспортных средств, - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе транспортной полиции, несмотря на колоссальные нагрузки по потоку пассажиров, оперативная обстановка в Крыму в 2021 году оставалась стабильной.

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