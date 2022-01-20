Депутат Европарламента поздравил крымчан с Днем республики

За поездки в Крым Мариани исключили из миссии Европарламента по мониторингу выборов Фото: Анна САДОВНИКОВА

Депутат Европарламента и сопредседатель Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани поздравил крымчан с Днем республики. Он пожелал полуострову процветания и выразил сожаление, что Крым остается заложником глупых и бесполезных санкций ЕС и США. - Полуостров прошел долгий путь к воссоединению с Россией, - говорится в поздравительном адресе парламентария. - С момента возвращения Крыма в состав России крымские власти благодаря своей целеустремленности и упорному труду вносят большой вклад в улучшение повседневной жизни крымчан. Провокационные и враждебные заявления европейских и трансатлантических лидеров усиливают напряженность и разрывают дружеские связи между народами. Но, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, французский политик готов отстаивать мирный диалог между «нашими странами и возвращение к нормальным отношениям». Напомним, в 2019 году делегация французских политических деятелей во главе с Тьерри Мариани участвовала в празднованиях по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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