Крымчанина осудят за совращение школьницы в Красноперекопске

В полиции парень сознался в случившемся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Романтические отношения двух подростков из Красноперекопска закончились уголовным делом.

18-летний Артем* и 14-летняя Оля* познакомились в середине сентября позапрошлого года. Несколько дней влюбленная пара общалась, гуляла и наслаждалась обществом друг друга, а позже – решила стать ближе. Как удалось узнать КП-Крым, по обоюдному согласию подросток вступил в половую связь со школьницей, а через неделю парочка поссорилась. Оля сильно обиделась на бывшего возлюбленного и решила рассказать о случившемся в полицию.

Артем сознался в произошедшем. Сейчас его ждут проверки, экспертизы и уголовное дело.

Напомним, В Нижнегорском районе Крыма задержали мужчину, который насиловал несовершеннолетнюю девочку.

Отец 14-летней Юлии (имя изменено) узнал, что его сосед часто совершал развратные действия сексуального характера с девочкой. Тогда ей было всего 13 лет. Это продолжалось с июля по октябрь 2020 года. Лишь год спустя девочка решила рассказать о случившемся.

*- Имена героев изменены.

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