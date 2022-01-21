«Водитель жив, а женщина на тротуаре пострадала»: в Алуште возле автовокзала перевернулся грузовик

Авария в Алуште. Фото: кадр видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Крымский полуостров в январе во власти зимы, которая не жадничает на снег, морозы и гололедицу. Непогода спровоцировала множество дорожно-транспортных происшествий. Одно из них случилось на Южном берегу Крыма.

- Алушта. Автовокзал, - такой лаконичный пост сопровождает короткое 5-секундное видео, которое появилось в соцсети.

Очевидцы запечатлели грузовик, который лежит на боку, существенно затруднив движение по центральной трассе курортного города.

Пользователи соцсети поделились мнениями в комментариях: «Машина с грунтом шла. Водитель живой, а вот женщина на тротуаре пострадала. Часть земли высыпалась на лестницу подземного перехода»; «Я ехал за ним. Грузовик на тормозах шел, а после опрокидывания дым шел с колодок. Жутко! Хорошо, что все живы!».

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