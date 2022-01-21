Расчленил тело матери и вынес в мусор: появились подробности жуткого убийства в Севастополе

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Следователи раскрыли детали убийства в Севастополе. Мужчина жил с матерью в квартире дома на улице Горпищенко. Он постоянно конфликтовал с ней. Во время последней размолвки мужчина избил свою мать руками и ногами, а потом нанес не меньше десяти ударов ножом. Пожилая женщина скончалась.

- С целью сокрытия следов совершенного преступления мужчина на протяжении четырех дней расчленял тело матери и выносил его в мусорные баки, - сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

То, что женщина давно не выходила из квартиры, заметили ее соседи. Сначала они видели пожилую женщину со следами побоев, а потом она и вовсе исчезла. А вот сын в течение нескольких дней попадался на глаза соседям. Он выносил из дома большие пакеты.

Следователи и оперативники уголовного розыска УМВД по Севастополю задержали 41-летнего жителя Нахимовского района Севастополя. Его обвинили в совершении убийства матери (ч.1 ст. 105 УК РФ). Сообщается, что мужчина признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы.