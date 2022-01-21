Аксенов активно начнет рассматривать обращения граждан «ВКонтакте»

Для общения с гражданами Аксенов решил использовать отечественную платформу. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов с 21 января начнет активно рассматривать обращения граждан в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, теперь каждый пользователь соцсети может лично сообщить ему о своей проблеме.

- Любой пользователь «ВКонтакте» может написать мне личное сообщение в этой социальной сети. Эта площадка станет одной из ключевых для приема обращений граждан и рассмотрения проблемных вопросов, - пояснил Аксенов.

Он подчеркнул, что такое решение - важный шаг, который позволит шире использовать отечественные платформы в работе органов власти и укрепить обратную связь с населением.

Напомним, глава Крыма ранее уже сообщал, что больше не намерен активничать в фейсбуке. Для обратной связи решено оставить только отечественные соцсети.

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