В Крыму изменяется расписание электричек с 1 по 11 февраля 2022

Расписание движения электричек изменяется с 1 по 11 февраля 2022.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские пригородные поезда в начале февраля больше недели будут ходить по временному расписанию.
Временное расписание пригородных поездов в Крыму.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- В связи с производством путевых работ на перегоне Симферополь - Грузовой - Остряково с 1 по 11 февраля 2022 года изменяется расписание движение пригородных поездов, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).
Всем гостям и жителям Крыма, которые пользуются услугами железной дороги, стоит взять новость на заметку, чтобы правильно запланировать поездку на электричке.
В ведомстве также подсказали, что актуальное расписание можно увидеть на сайте компании ug-ppk.ru, в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички». Есть эта информация и на стендах пригородных касс.
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