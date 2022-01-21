Ремонт дороги Верхнесадовое-Симиренко закончат в августе текущего года

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Трассу Верхнесадовое - Симиренко отремонтируют к концу августа. Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, протяженность участка составит 3,5 км.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». С просьбой отремонтировать участок в департамент транспорта обращались жители села Симиренко. Кроме того, вопрос о состоянии трассы был задан губернатору Михаилу Развожаеву в прямом эфире. Как уточняют в пресс-службе правительства Севастополя, подрядчик уже приступил к срезке существующего асфальта.

- На объекте планируется выполнить укладку выравнивающего слоя, ликвидацию просадок и устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, нанести дорожную разметку. Кроме того, специалисты заменят бортовые камни, люки и плиты перекрытия смотровых колодцев, отремонтируют тротуары, - говорится в сообщении.

Напомним, в Севастополе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году планируется провести ремонт 24 дорог, включая объект капстроительства. Средства будут выделены из городского бюджета.

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