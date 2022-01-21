Саперы ЧФ за год обезвредили 13 тысяч взрывоопасных предметов

Взрывоопасные находки сохранились во времен ВОВ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военные инженеры Черноморского флота за минувший год обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Уточняется, что военнослужащие обнаружили и обезвредили артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, а также патроны различного калибра к стрелковому оружию.

- Военнослужащие инженерно-саперных подразделений практически ежедневно выезжают на разминирование взрывоопасных предметов, обнаруживаемых на территории Крымского полуострова. За истекший год саперами отдельного морского инженерного полка флота было обезврежено более 13 тысяч взрывоопасных предметов, - говорится в сообщении.

Как отметил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, инженерные подразделения обеспечены всем необходимым для работы.

Стоит отметить, что 21 января отмечается профессиональный праздник военных инженеров - День инженерных войск. Сегодня празднуется 321 год со дня образования этого подразделения.

- Военные инженеры Черноморского флота достойно продолжают традиции, заложенные предшественниками, это подтверждается постоянной готовностью к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и помощи мирному населению, - подчеркнул адмирал Осипов.

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