Саперы ЧФ за год обезвредили 13 тысяч взрывоопасных предметов

Взрывоопасные находки сохранились во времен ВОВ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Военные инженеры Черноморского флота за минувший год обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Уточняется, что военнослужащие обнаружили и обезвредили артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, а также патроны различного калибра к стрелковому оружию.
- Военнослужащие инженерно-саперных подразделений практически ежедневно выезжают на разминирование взрывоопасных предметов, обнаруживаемых на территории Крымского полуострова. За истекший год саперами отдельного морского инженерного полка флота было обезврежено более 13 тысяч взрывоопасных предметов, - говорится в сообщении.
Как отметил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, инженерные подразделения обеспечены всем необходимым для работы.
Стоит отметить, что 21 января отмечается профессиональный праздник военных инженеров - День инженерных войск. Сегодня празднуется 321 год со дня образования этого подразделения.
- Военные инженеры Черноморского флота достойно продолжают традиции, заложенные предшественниками, это подтверждается постоянной готовностью к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и помощи мирному населению, - подчеркнул адмирал Осипов.
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