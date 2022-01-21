Житель Севастополя осужден за призывы к экстремизму и хранение оружия

Мцжчина регулярно размещал в соцсетях призывы к экстремизму Фото: Александр ГЛУЗ

В Севастополе силовики пресекли незаконную деятельность 37-летнего жителя, регулярно размещавшего в соцсетях призывы к экстремизму по отношению к представителям властей и людям разных национальностей. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Севастополец привлек к себе внимание спецслужб тем, что систематически публиковал в социальных сетях комментарии с призывами к экстремизму в отношении властей, а также представителей некоторых национальностей. В ходе обыска силовики нашли дома у мужчины винтовку Мосина, а также более 800 патронов разного калибра и 100 граммов пороха для патронов.

- Назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационных сетей, в том числе в сети Интернет, сроком на 2 года, - отметили в пресс-службе ФСБ.

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