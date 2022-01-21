Севастополец несколько месяцев перечислял деньги несуществующей букмекерской конторе

Житель Севастополя перевел мошенникам 30 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе молодой человек, желая заработать, несколько месяцев перечислял деньги мошенникам. Как сообщили в пресс-службе МВД, 19-летнему севастопольцу пообещали быстрый заработок с помощью ставок на спорт.

- Молодой человек рассказал, что в одной из социальных сетей ему написала девушка, которая якобы представляла интересы букмекерской конторы. Незнакомка убедила заявителя перечислить пять тысяч рублей и пообещала ему большой выигрыш без каких-либо рисков с помощью профессиональных игроков на спортивных ставках. Чуть позже лжебукмекер сообщила молодому человеку, что для более существенного дохода необходимо пополнить специальный счет, что он и сделал, - рассказали в пресс-службе севастопольской полиции.

Севастопольцу несколько месяцев обещали, что скоро он начнет зарабатывать, а для обналичивания средств ему якобы нужно заплатить комиссию. После того, как молодой человек совершил несколько пополнений, его «подруга» перестала выходить на связь. В общей сложности парень лишился 30 тысяч рублей.

Когда молодой человек понял, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Проводится расследование - уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».

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