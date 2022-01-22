Погода на 22 января 2022 года в Крыму и Севастополе: ночью мороз до минус 11 градусов

В Крыму настоящая зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 января на Крымской полуостров командует погодой арктический холодный фронт. Синоптики обещают снег во всех его проявлениях, гололедицу на дорогах. В ночное время температура воздуха понизится ночью до -11° мороза.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег. Гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8°, днем около 0°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Небольшой снег. Гололедица. Днем северо-западный ветер до 11 м/с. Столбик термометра не поднимется выше +3°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +1…+3°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, небольшой мокрый снег.

В Евпатории 0…+3°, северо-западный ветер 6-9 м/с. Малооблачно, небольшой мокрый снег.

В Керчи -2…+3°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой мокрый снег.

В Феодосии -1…+4°, южный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Черноморском -2…+1°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое -2…+3°, скорость южного ветра 3-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +5…+9°.

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