Из школ Симферополя после сообщений о минировании эвакуировали 39 тысяч детей

В пятницу в Симферополе после сообщений о минировании были эвакуированы 39 тысяч школьников. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила начальник управления образования города Татьяна Сухина.

- Сегодня со школ Симферополя эвакуировали 39 тысяч детей. Это большая ответственность. Люди очень быстро и четко сработали, вывели детей. Нет жалоб со стороны родителей», - отметила Сухина.

Напомним, сегодня в образовательные учреждения Крыма и Севастополя поступили анонимные сообщения о минировании. В списке городов значились Симферополь, Керчь, Ялта, Феодосия и другие населенные города Крыма, а также Севастополь.

В школах прошли проверки. По данным Министерства образования республики, взрывчатых веществ в учебных заведениях не нашли. Занятия в школах отменили, детей отпустили домой до понедельника.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все сообщения о минировании приходят из-за границы. Управление ФСБ по Республике Крым проводит расследование.

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