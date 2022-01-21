В Керчи на трассе загорелся бензовоз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Индустриальном шоссе в Керчи загорелся бензовоз. Пламя охватило кабину водителя. ЧП произошло на дороге в жилом микрорайоне Марат-4. Видео пожара появилось в социальных сетях.

Ликвидировать возгорание на место прибыли два пожарных расчета. Огонь потушили с помощью пены.

Движение транспорта в это время было перекрыто.

В результате пожара никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал «КП-Крым» в Telegram. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50